23. Filmfest in St. Anton am Arlberg von 23. bis 26. August 2017

Unter allen Darbietungen sind allein zwölf Uraufführungen. Während den Outdoor-Profis Anna Stöhr, Nadine Wallner und Co. der Eröffnungsabend gehört, stehen am Premierentag der Herren (Freitag, 25. August) exotische Filmproduktionen im Mittelpunkt: so etwa die Freeride-Reise „Ya Mas – Snowmads in Griechenland“ oder das goldgräbermotivierte Skivergnügen in Kirgisien „Searching for Gold“. Reinhold Messners Regie-Erstlingswerk „Still Alive“ über die Bergung des 1970 am Mount Kenya/Ostafrika verunglückten Tiroler Arztes Gert Judmaier beschließt das Filmfest. Zur Aufführung kommen auch zahlreiche damals Beteiligte der weltweit bisher einzigen interkontinentalen Alpin-Rettungsaktion nach St. Anton am Arlberg.