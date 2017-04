AugustusTours: Neue Wandererlebnisse zum 20sten

2017 feiert der Wanderreiseveranstalter AugustusTours mit Sitz in Dresden 20-jähriges Firmenjubiläum und nimmt dies zum Anlass, Wanderer mit noch mehr Angeboten, u.a. in der Sächsischen Schweiz und im Harz, zu erfreuen.

So kann der Publikumsliebling Malerweg jetzt mit sportlicheren Etappen in acht Tagen erwandert werden (ab 499 € p.P.). Im Harz gibt es zur klassischen Tour am Harzer-Hexen-Stieg nun auch Kurzreisen und eine erleichterte Variante ohne Brockenaufstieg. Neu ist auch eine Wanderreise von Wernigerode nach Quedlinburg (7 Tage ab 469 € p.P.). Die individuellen Wanderreisen sind bei AugustusTours ab 1 bis 2 Personen buchbar. Sie beinhalten u.a. ein ausgearbeitetes Wanderprogramm, Übernachtung, Gepäcktransport und einen 24-h Telefonservice. Auch in anderen Regionen, z.B. im Vogtland, im Schwarzwald oder in den Alpen organisiert AugustusTours Wanderreisen.