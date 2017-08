Causeway Küste mit Kulinarik – Wandern und Essen

Nordirland ist nicht nur ein Wanderparadies mit den schönsten Aussichten. Es bietet entlang der Wege auch feine Kulinarik und Picknick am Strand. Ein Vorschlag für zwei Tage an der Causeway Coastal Route.

Der erste Tag beginnt mit einem Spaziergang über den herrlich weiten Strand von Portstewart. Dann geht es zur UNESCO Weltnaturerbestätte Giant’s Causeway, wo das Auto auf dem Besucherparkplatz stehen bleiben kann. Die Wanderung auf dem North Antrim Cliff Path beginnt in Dunseverick (Transfer mit Causeway Bus-Service 402) und führt über rund sieben Kilometer immer entlang der Küste zurück zum Giant’s Causeway. Am späten Nachmittag empfehlen wir einen Stopp in Dora’s Tea Room. Die Kalorien, die man hier mit Butterscones sammelt, lassen sich leicht am Whiterocks Beach ablaufen. Sagenhafte Klippen bilden dort ein Labyrinth aus Steinbögen und Höhlen.