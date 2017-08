Der Caminito del Rey – Tanz am Abgrund

Die Gaetanes Schlucht ist einer jener geheimnisvollen Orte, an denen Mensch und Natur in eine einzigartige Beziehung miteinander treten. In Höhen von 100 Metern und mehr durchzieht ein atemberaubender Steig die Schlucht, der Caminito del Rey. Dessen einhundertjährige Geschichte spiegelt die Entwicklung einer Region wider, die heute eines der beliebtesten andalusischen Reiseziele für Abenteurer, Wanderer und Naturliebhaber ist.

In überwältigender Höhe klammern sich die schmalen Holzstege an die senkrecht abfallenden Felswände der Gaitanes Schlucht. Durch ihre Planken hindurch irrt der Blick in die Tiefe und der Adrenalinspiegel schnellt in die Höhe. Weit unten strömen die türkis schimmernden Fluten des Rio Guadalhorce dem Mittelmeer entgegen.