Deutschlands Schönste Wanderwege – die Verlosung ist beendet

Gehören Sie zu den Gewinnern?

Insgesamt 27.790 Wanderer, Leser der Zeitschrift Wandermagazin und deren Internetnutzer folgten dem Aufruf zur Wahl von Anfang Januar bis Ende Juni 2017 und stimmten für ihre Favoriten aus acht nominierten Tagestouren und vier nominierten Weitwanderwegen. Die Zahl der abgegebenen Wahlstimmen war so hoch wie nie zuvor.

Gewählt werden konnte online im Internet-Wahlbüro auf der Homepage des Wandermagazins oder ganz klassisch analog per Wahlformular. In der Wahlhistorie um Deutschlands Schönste Wanderwege, die nun insgesamt schon zum 14. Mal stattfand, zum fünften Mal als Publikumswahl organisiert, wurden noch nie so viele Stimmen „analog“ auf dem Postweg abgegeben, nämlich fast die Hälfte. Unter allen Teilnehmern haben wir attraktive Outdoorpreise verlost.

Crew Neck Shirt von Aclima

Gewonnen haben Bernd S. aus Morbach und Elfi K. aus Merzig Aclima LightWool: Kühlender Effekt dank extrem leichter Merinowolle Dass Merinowolle an kalten Tagen wärmt, ist bestens bekannt. Doch Aclima verarbeitet die leichteste Merinowolle auf dem Markt – aus einer Faser aus nur 17,5 Mikron – und offeriert daher softe und luftige Sommer-Styles, die bei warmen Temperaturen einen kühlenden Effekt haben, geruchsabweisend sind und extrem schnell trocknen. Die Shirts und Shorts aus 100% Merinowolle eignen sich für Sie und Ihn beim Wandern, Laufen, Radfahren, Camping oder auch im aktiven Alltag. Die 140g/m2 leichte Merinowolle wurde durch eine Single Jersey Stricktechnik hergestellt. W's oder M's Crew Neck Shirt

VK-Preis: 75 € Weitere Infos unter: Aclima.com Aclima legt großen Wert auf Nachhaltigkeit.

Die Produkte und der gesamte Herstellungsprozess sind Oeko-Tex zertifiziert. Die Merinowolle kommt aus Tasmanien, Australien und Neuseeland. Aclima reist dort regelmäßig hin und ist in direktem Kontakt mit den Bauern. Daher kann die Marke beste Merinowoll-Qualität komplett Mulesing-frei garantieren. Die norwegische Marke stellt ihre Kollektionen unter besten Arbeitsbedingungen in der eigenen Produktionsstätte in Estland her. Für das soziale Engagement dort hat Aclima sogar Auszeichnungen bekommen.

Wanderstöcke Fast Lock von Berghammer

Gewonnen hat Alexander S. aus Longkamp Passend zu den originalen Stocknägeln für Trekkingstöcke ist der Berghammer Fast Lock ist für ambitionierte Vielwanderer, für Mehrtagestouren und anspruchsvolles Gelände. Der Schaumgriff liegt gut in der Hand, oben ist der Knauf gummiert, so kann man beim bergabgehen umgreifen und sich kontrolliert abstützen. Der Fast Lock Verschluss ist wie der Name es vermuten lässt schnell verstellbar, die Länge lässt sich „im Handumdrehen“ anpassen. Ein echtes Sportgerät, für alle, die es ernst meinen. Wert: 85 € www.sweetsticks.eu

outdoor Trekkingschirme von birdiepal

Gewonnen haben Thorsten D. aus Ostseebad Göhren und Bärbel F. aus Meinhard birdiepal outdoor –

der stabilste Trekkingschirm der Welt;

von EuroSCHIRM.



Wert: 59,90 € Weitere Infos: www.euroschirm.com

Fernglas 10x26 Pirsch von Bresser

Gewonnen hat Joahim F. aus Eschwege Das 270g leichte Wanderfernglas Pirsch 10x26 bietet dem Wanderer mit seiner neuesten Phasenvergütung ein sehr kontrastreiches und hochauflösendes Bild. Dieses wird durch die hochwertige volle Mehrschichtvergütung verstärkt. Auch Brillenträger erhalten durch die Twist-Up Augenmuscheln, die in 2 Stufen verstellbar sind, einen optimalen Beobachtungskomfort. Das Pirsch 10x26 ist mit einem breiten, sehr angenehm zu tragenden, Trageriemen ausgestattet. Um das Paket abzurunden, ist dieses Modell schutzgasgefüllt und außerdem vor Nebel und Wasser geschützt. Wert: 129 € Weitere Wanderferngläser

finden Sie unter www.bresser.de

Halbstiefel Sensomo von Chung shi

Gewonnen hat Elena T. aus Erkrath Sensomo Halbstiefel – Sensomo steht für Sensible / Soft / Mobil. Die Sensomo Modelle sind eine gelungende Komposition von Funktionalität und zeitloser Eleganz. Die Idee zu dieser Schuhlinie entstand aus dem Streben, echte Funktion in schönen Schuhen zu vollenden. Den Stiefel gibt es als Damen – und Herrenmodell. Wert: 179,98 € www.chung-shi.com

Dux Ortho Clog von Chung shi

Gewonnen hat Manuela F. aus Gager Schmerzfreie Mobilität mit Wohlfühlgarantie – DUX Ortho Chung shi die fernöstlich geprägte Wohlfühlmarke der ME & Friends AG präsentiert eine neue Schuhinnovation bei den Duflex-Schuhen, den DUX-Ortho. Dabei wird das schadstofffreie und prämierte Duflexmaterial in einem Schuh mit einer herausnehmbaren orthopädischen Einlage kombiniert. Wert: 59,98 € www.chung-shi.com

Adventure Hemd oder Bluse von Craghoppers

Gewonnen hat Susanne L. aus Nonnweiler NosiLife von Craghoppers ist die weltweit einzige permanent zecken- und insektenabweisende Reise-Bekleidung, perfekt für Ihren Mückenschutz rund um das Jahr. Das Adventure Hemd bietet zuverlässigen Sonnenschutz, aufklappbarer Sonnenschutzkragen, Aufhängeschlaufen zum Trocknen. Leichtgewichtig, schnell trocknend, pflegeleicht und komfortabel ist es der ideale Reisebegleiter. Wert:

Adventure Hemd – 74,95 €

Adventure Bluse – 69,95 € www.craghoppers.de

Wanderrucksack Zugspitze 24 von Deuter

Gewonnen hat Karl M. aus Münchberg Seit Jahrzehnten sind sie auf Wanderschaft und sie zeigen keinerlei Ermüdungserscheinungen! Im Gegenteil: Die Classic-Rucksäcke von Deuter namens Zugspitze und Gröden erleben gerade ihren zweiten Frühling. Selbstbewusst strahlen sie in ihrem traditionellen Look und beweisen, dass sie auch in Sachen Funktion keineswegs zum alten Eisen gehören. Sie sind technische Klassiker ohne Schnickschnack, die stilvoll zeigen, um was es im Grunde einzig und allein geht: die Wanderschaft! Bei einer Marke, die seit 1898 Rucksäcke produziert, muss nichts auf alt getrimmt werden. Deuter hat seine Legenden und seine Klassiker seit Jahrzehnten – und sie wird es noch in Jahrzehnten geben. Zugspitze und Gröden sind zwei Packs, die schon 1984 dabei waren, als die Marke aus Gersthofen den Rucksackmarkt mit dem ersten voll belüfteten Rückensystem revolutionierte. Jetzt treten die Beiden erneut ins Rampenlicht. Äußerlich zeigen sich Zugspitze und der größere Gröden rustikalund edel zugleich. Es ist der klassische Bergstil, der mit erdigen Farben die Wandertradition unterstreicht. Dunkles Denim-Blau steht zur Auswahl genauso wie das Berg-Rot, bei dem man unweigerlich an trainierte Wanderwaden in Kniebundhosen denken muss. Auf der Seite sitzen beim Gröden voluminöse, aufgesetzte Balgtaschen, die das ihrige zum kultig-urigen Flair beisteuern. Nun sind Äußerlichkeiten das eine – aber bei den Klassikern passt auch das Innenleben. Sie sind bei weitem nicht einfach Säcke mit angebrachten Riemen. Zum einen sorgt das Rückennetz dafür, dass warme Luft ungehindert nach drei Seiten hin abziehen kann. Ein extrem leichter, elastischer Federstahlrahmen gibt dem Rucksack Stabilität und Anpassungsfähigkeit. Das Zugspitze-Modell hat angenehm belüftete Pads am Hüftgurt. Beim Gröden kommen gepolsterte Hüftflossen zum Einsatz. Dazu sind die Klassiker gerüstet mit einer integrierten Regenhülle und Wanderstockhalterungen. Für die Damen gibt es die frauenspezifischen SL-Modelle mit 22 Litern (Zugspitze) und 30 Litern (Gröden). Die Herrenvarianten kommen mit 24 Litern (Zugspitze) bzw. 32 Litern (Gröden). Wert: 89,95 € Weitere Infos: www.deuter.com

Rucksack Bacon von Eddie Bauer

Gewonnen hat Karina H. aus Möser Dieser Rucksack ist besonders leicht und bestens geeignet für lange oder schnelle Aufstiege. Der Brust- und Bauchgurt ist abnehmbar, dadurch sicherer Halt für größere und schwere Lasten. Gepolstertes Rückenteil und separates Steckfach innen. Mit einziehbaren Halterungen für Werkzeuge und mit Ski-Tragesystem für Skiwanderungen ausgestattet. Mit Trinksystemen kompatibel. Der besondere Clou: der Rucksack ist in sich packbar. 28 Liter Volumen

Material: Obermaterial: 100% Polyamid. Futter: 100% Polyester.

Produkttyp: Trekking-Rucksäcke

Verschlussart: Reißverschluss

Maße (H/B/T): ca. 57 x 25 x 18 cm Wert: 99,95 € Eddie Bauer ist eine aktive Outdoor-Marke mit qualitativ hochwertiger Outdoor-Bekleidung, Schuhen, Accessoires und Outdoor-Ausrüstung. Seit fast 100 Jahren stattet Eddie Bauer Amerika mit Outdoor-Bekleidung aus und inspiriert Menschen dazu, ihre Abenteuer zu leben. Eddie Bauer Produkte sind in Deutschland online über www.eddiebauer.de sowie in den USA und Kanada in über 400 Läden aber auch in anderen internationalen Märkten erhältlich.

Funktionswäsche-Set von Falke

Gewonnen hat Annemarie K. aus Landau FALKE Silk Wool Shirt und FALKE TK2

Wanderer benötigen Funktionswäsche, die, bei wechselnder Belastung und unterschiedlich starker Wärme- und Schweißproduktion, dem hohen Risiko von Auskühlung während und nach dem Sport entgegenwirkt. FALKE Silk-Wool wirkt klimaausgleichend durch ihre isolierende Funktion und luxuriös durch die Verarbeitung edelster Seide. Durch die homogene Mischung von Naturfasern ist die FALKE Silk-Wool Wäsche für viele Einsatzbereiche geeignet. Der FALKE TK2 ist ein Strumpf mit mittlerer Wärmeisolation und hohem Komfort in leichten Hikingschuhen. Der Merinowoll-Mix sorgt für schnellen Feuchtigkeitstransport und eine gute Wärmeisolation. Gesamtwert: ca. 100 € www.falke.com

Schuhpflege-Set von FIBERTEC®

Gewonnen hat Doris K. aus Oberkotzau Lebensverlängernde Maßnahmen Zum Schuhpflege-Set des deutschen Herstellers FIBERTEC gehört alles, was man braucht, um besonders lange Freude an seinen Lederschuhen zu haben: ein Lederradiergummi, ein Poliertuch, drei verschiedene Bürsten (reinigen, Wachs auftragen und aufrauen) sowie eine Dose umweltfreundliches FIBERTEC ShoeWax. Sämtliche Teile des „Care Pakets“ werden in Deutschland hergestellt. Ein echtes Schmankerl für putzwillige Wanderer, Trekker und Bergsteiger. „Ein richtig guter Schuh, der regelmäßig gesäubert und gepflegt wird, kann dich ein Leben lang begleiten“, weiß Guido Augustiniak, Gründer von FIBERTEC. Er stellt deshalb ein neues Schuhpflege-Set vor. Es besteht aus einem Fleckenradierer für Leder, einem Baumwoll-Poliertuch, einer Dose FIBERTEC ShoeWax und drei verschiedenen Spezialbürsten, jede für einen bestimmten Zweck. Die Schmutzbürste entfernt zuverlässig die Spuren der letzten Wanderung. Mit der Wachs-Auftragbürste wird das Schuhwachs gleichmäßig und nicht zu dick auf dem Schuh verteilt. Die Wildlederbürste mit Messing- und Schweineborsten dient zum Aufrauen von Veloursleder, um dessen Optik zu bewahren. ShoeWax von FIBERTEC pflegt das Leder auf Basis unterschiedlicher Wachse: In einem speziellen Verfahren werden Bienen-, Carnauba- sowie Paraffinwachse kombiniert. Das Wachs pflegt jedoch nicht nur, es sorgt auch für eine wasserabweisende Imprägnierung des Leders. FIBERTEC ShoeWax ist bluesign® approved. Sämtliche Bestandteile des Sets sind „Made in Germany“. Die hochwertigen geölten Buchenholzbürsten werden in einer deutschen Bürstenmanufaktur hergestellt, die Tasche stammt aus dem Erzgebirge, das Wachs (samt Tiegel) sowie der Fleckenradierer sind ebenfalls in Deutschland produziert. Keine billige Massenware sondern lokal produzierte Wertigkeit. Das FIBERTEC Schuhpflegeset gibt es zu einem empfohlenen Verkaufspreis von 45 Euro. Weitere Informationen finden Sie unter www.fibertec.info.

Wander-Outfit für Frauen von Fifty Five

Wander-Outfit für Herren von Fifty Five

Ultraleichte Vakuum-Isolierflasche aus Edelstahl von GSI Outdoors

Gewonnen haben Ursula H. aus Hünxe und Jasmin N. aus Nussbach Die Flasche, die Maßstäbe in Sachen niedriges Gewicht setzt. Dennoch werden bei der Funktion keine Kompromisse gemacht, die Flasche isoliert richtig gut: Kochendes Wasser ist nach acht Stunden und einer Umgebungstemperatur von 17° C immer noch 68° C warm. Dies gelingt GSI durch ein hochwertiges Vakuum mit einer nur zwei Millimeter starken Wandkonstruktion aus rostfreiem, lebensmittelechtem 18/8 Edelstahl. Bei der silbernen Flasche wird der Edelstahl nur gebürstet, die echten Farben bestehen aus einer umweltfreundlichen, griffigen Pulverbeschichtung. Eine fünf Zentimeter weite Öffnung erleichtert das Einfüllen und die Reinigung der Flasche. Auch Eiswürfel passen hindurch. Wirklich durchdacht ist der Deckel. Obwohl verriegelbar, lässt er sich mit nur einer Hand bedienen. Ein Silikonpfropfen und ein Dichtungsring im Deckel machen die Flasche absolut auslaufsicher. Der gummierte Boden sorgt für mehr Standfestigkeit. Ob Alltag oder Freizeit, Winter oder Sommer, die Glacier Stainless Microlite-Flasche ist ein zuverlässiger Partner zum „Immerdabeihaben“. GSI Glacier Stainless Microlite 500 Volumen: 503 ml Gewicht: 224 g Maße: 74 x 74 x 234 mm Material: lebensmittelechter 18/8-Edelstahl Farben: Silber, Rot, Blau, Grün, Schwarz, Orange Features: verriegelbarer Druckknopf-Verschluss, gummierter Boden, 5 cm weite Öffnung UVP: 29,95 Weitere Informationen gibt

es unter www.gsioutdoors.com

Wanderschuhe ANISAK GTX® von Hanwag

Gewonnen hat Viviane H. aus Köln Ein stabiles Leichtgewicht für unvergessliche Wandertouren – der Hanwag ANISAK GTX®. Mit ca. 590 Gramm (Größe 7) ist der ANISAK ein echtes Leichtgewicht und besticht trotzdem durch einen hohen und sta­bilen Aufbau. Gewicht spart vor allem die neue 3D-Sohlen Konstruktion mit Honigwaben Struktur. Dabei ist er aus besonders hochwerti­gem Nubuk-Leder und über den besonders komfortablen StraightFit-Leisten gefertigt. Vor allem weibliche Trägerinnen mit einem niedrigeren Wadenansatz freuen sich über den weichen Textilabschluss am Schaft und das besonders leichte Gewicht. In Kombination mit dem Ventilations-System für bessere Luft­zirkulation sorgt der ANISAK für einen maximalen Tragekomfort auch an heißen Tagen. Wert: 219,99 Euro www.hanwag.de

Wollfleece-Jacke aus reiner Schurwolle für Sie oder Ihn von HessNatur

Gewonnen hat Andreas W. aus Bad Homburg 100 Prozent Wollfleece aus kontrolliert biologischer Tierhaltung Sportlicher Look für City und Outdoor: Die leicht taillierte Funktionsjacke aus flauschigem Wollfleece überzeugt durch ihr unkompliziertes Design und funktionelle Details: schützender Stehkragen mit Reißverschluss-Kinnschutz, Zwei-Wege-Reißverschluss und praktischen Naht-Zippertaschen. Sportiver, alltagstauglicher Look

Flauschige Fleece-Qualität

Atmungsaktiv

Funktionale Details

Leicht taillierte Passform Wert: 179 € Unternehmens-Info: Um ein gutes Gefühl tragbar zu machen, ist hessnatur weltweit Vorreiter für ökologische und soziale Standards in der Textilproduktion. Das 1976 von Heinz und Dorothea Hess gegründete Unternehmen brachte die erste natürliche Babykollektion auf den Markt und baute 1991 in globaler Pionierleistung die erste Bio-Baumwolle an. Heute betreibt hessnatur mit rund 370 Mitarbeitern, neben dem Online-Shop und dem Katalogversand, Stores in Butzbach, Berlin, Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg und München. Das von rund einer Million Kunden in Europa gefragte Sortiment bietet Mode, Heimtextilien und Babyartikel.

Wanderrucksack ACS HIKE 24 Pack von Jack Wolfskin

Gewonnen hat Claus S. aus Winsen Zwei-Kammer-Wanderrucksack

Zwei-Kammer-Wanderrucksack sehr gut belüftetes Tragesystem

Haupt- und Bodenfach

Vorbereitung für Trinksystem

Trekkingstockfixierung

Regenhülle

24 Liter Volumen

Produktbeschreibung

Gut belüfteter Klassiker für kurze Touren: Der ACS HIKE 24 PACK unterstützt auf aktiven Touren. Seine Besonderheit ist das hervorragend belüftete Tragesystem ACS. Auf anspruchsvollen Trails ist der entlastende, druckfreie Sitz des Rucksacks von Vorteil und über das Netz gelangt dabei reichlich Luft an den Rücken. Man kann den ACS HIKE 24 flexibel als Wander- und Allroundrucksack einsetzen, denn die komfortable Fächeraufteilung mit Haupt-, Bodenfach und verschiedenen kleineren Fächern bietet ausreichend Stauraum für deine Ausrüstung.



Rückenlänge: M - L

Maße: 55 x 30 x 25 cm

Volumen: 24 Lit.

Gewicht: 1060g

VK: 99,95€ Weitere Details ACS: flexibler Tragesystemklassiker mit effektiver Rückenventilation durch Abstandhalter, mit speziell geformten, ergonomischen Schultergurten

einstellbarer Brustgurt mit Signalpfeife

Trekkingstockfixierung

Seitenkompression

Reflektoren

großes Hauptfach mit Innentasche (zugleich Stauraum für die Trinkblase), Bodenfach, vertikale Fronttasche, 2 elastische Netzaußentaschen, Hüftgurttasche

Vorbereitung für Trinksystem (Schlauchführung und -fixierung)

integrierte Regenhülle in Bodentasche

CROSS RIP 210D: sehr leichtes, strapazierfähiges und reißfestes Gewebe (Packsack)

CROSS RIP 300D: reißfestes, leichtes Gewebe mit Verstärkungsfäden (Boden)

DELRIN: zäh-elastisches Material (Rahmen) www.jack-wolfskin.de

Wäscheset transtex® Light von LÖFFLER

Gewonnen hat Klaus H. aus Oberkirch Wäscheset transtex® Light – die ideale Grundlage für jede Wandertour Sportwäsche mit der LÖFFLER-Entwicklung transtex® light sorgt für ein perfektes Tragegefühl: Der einschichtige Stoff transportiert Schweiß rasch von der Haut weg und bleibt selbst dauerhaft trocken und geruchsneutral – ganz ohne chemische Zusätze. Damit ist transtex® light der unverzichtbare Funktionswäsche-Klassiker für das ganze Jahr über. Bei jedem Sport. An jedem Tag. LÖFFLER strickt transtex® auch heute noch am Firmensitz in Ried im Innkreis (Oberösterreich). Wert: 62,98 € www.loeffler.at

TOUR Explorer 25 Deutschland, Version 8.0 von MagicMaps

Gewonnen haben Sylvia H. aus Herleshausen, Elfride B. aus Münchberg, Werner F. aus Chemnitz, Eva H. aus Solymár (Ungarn) und Claudia K. aus Witzenhausen Die besten Karten für Wanderer. Planen Sie Ihre ganz persönlichen Wandertouren am großen PC-Bildschirm mit den amtlichen topografischen Karten und dem qualitätsgeprüften Wegenetz. Suchen und finden Sie touristische Wanderwege nach ihrem Namen. Übertragen Sie Ihre fertige Tour auf ein GPS-Gerät oder drucken Sie die Karten maßstabsgetreu auf Papier aus. Mit der App Scout für iPhone und Android Smartphones nehmen Sie Karten und Touren bequem auf Ihrem mobilen Gerät mit und verlieren unterwegs nie die Orientierung. Probieren Sie‘s aus! TOUR Explorer 25 Einzelausgabe im Wert von 49,90 €. Wählen Sie Ihre Wunschregion aus 8 Regionen: Bayern, Baden-Württemberg, Nordrhein-Westfalen, Hessen/Rheinland-Pfalz/Saarland, Hamburg/Schleswig-Holstein/Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen/Bremen, Berlin/Brandenburg/Sachsen-Anhalt/Sachsen/Thüringen. www.magicmaps.de

funktionelle Wander- und Travel-Hose von Maier Sports

Gewonnen hat Loredana B. aus Selbitz Die Dauer-Testsieger Nil für Herren bzw. Lulaka für Damen heißt die funktionelle Wander- und Travel-Hose von Maier Sports mit Krempelbein. Sie hat fast schon Kultstatus und glänzt mit zahllosen Testsiegen. Das wasserabweisende, leichte dryprotec Gewebe leitet Feuchtigkeit schnell nach außen und trocknet extrem rasch. Das elastische Material macht jede Bewegung mit. Das Duo mit perfekter Passform bietet UV-Schutz 50+. Empf. VK-Preis 89.95 € www.maier-sports.de

OFF ROAD Hiker Backpack 20 l von Manfrotto

Gewonnen hat Frederik E. aus Bonn Der OFF ROAD Hiker Backpack ist die optimale Transportlösung für alle Aktiven, die es lieben, die Passion fürs Fotografieren mit der Leidenschaft fürs Wandern zu verbinden. Der Rucksack bietet Platz sowohl für persönliche Dinge als auch für die Kameraausrüstung. Er ist mit einer herausnehmbaren Kamera-Tasche ausgestattet, die eine DSLR-Kamera samt Objektiv und Zubehör fasst. Über einen Reißverschluss kann der Innenteil einfach entnommen werden, wodurch sich der Hiker Backpack in einen praktischen Outdoor-Daypack verwandelt. Der Hiker 20L fasst eine DSLR-Kamera mit angesetztem Kit-Objektiv und ein weiteres Objektiv. Manfrotto Protection System: Maximaler Schutz Die herausnehmbare Kamera-Tasche ist mit dem Manfrotto Protection System ausgestattet, das speziell zum Schutz von hochwertigem Equipment entwickelt wurde. Stoßdämpfenden Trennwände aus innovativem Dämpfungsschaum sorgen für ein Höchstmaß an Schutz und Stoßfestigkeit. Kamera und Objektive sind somit, zum Beispiel bei einer Wanderung in unwegsamem, rauem Gelände, bestmöglich vor Beschädigungen geschützt. Innovativer Kamera-Brustgurt Der Hiker Backpack bietet eine clevere Tragelösung, welche es erlaubt, die Kamera vor dem Körper zu tragen und zugleich den Nacken zu entlasten. Über spezielle Riemen können Wanderstöcken oder ein Stativ befestigt werden. Perfekte Outdoor-Features Die Manfrotto Rucksäcke zeichnet ein exzellenter Tragekomfort aus. Die Rückseite ist atmungsaktiv mit gepolsterten, komfortablen Auflageflächen gestaltet, welche eine gute Luftzuführung gewährleisten. Die ergonomisch geformten Schultergurte lassen sich individuell anpassen. Das Außenmaterial ist wasserabweisend, und eine im Lieferumfang enthaltene Regenhülle schützt den wertvollen Inhalt bei anhaltendem Regen vor Feuchtigkeit. Wert: ca. 160 € www.manfrotto.de

Klassiker Wanderhose in grau/anthrazit von Maul Sport

Gewonnen hat Mathias N. aus Bremen Klassische Outdoorhose elastisch

elastisch sehr atmungsaktiv

schnelltrocknend

pflegeleicht

strapazierfähig

UV-Schutz (UPF 40+)

Passformgarantie durch Komfortbund und vorgeformte Kniepartie

Belüftung in der Kniekehle

Kordelzug am Beinabschluss

Einschubtaschen

RV-Bein- und Gesäßtaschen Wert: 79,95 € maul-sport.de

Rucksack Ultra Tour 22 von Montane

Gewonnen hat Markus F. aus Offenburg Ultra Tour 22: Leichter (Wander)-Rucksack für schnelle Unternehmungen Mit der „Ultra Tour Serie“ hat der britische Spezialist für Bergsport und Ultra-Enthusiasten in der Saison Frühling/Sommer 2016 Rucksäcke am Start, die speziell für schnelle ein- oder mehrtägige Unternehmungen maßgeschneidert sind. Beim Ultra Tour 22 (Volumen 22 Liter) sind Schnitt, Design, Funktion und Details ausschließlich darauf ausgerichtet, die notwendige Ausrüstung bei einem minimalen Eigengewicht von 590 Gramm so zu transportieren, dass man ohne großen Zeitverlust schnell an alles herankommt. Für Tragekomfort sorgt das innovative, robuste und gleichzeitig kompromisslos minimalistische Tragesystem. Die Schultergurte sind für bessere Belüftung perforiert. Das Rolltop und die große Öffnung des Hauptsacks erlauben schnellen Zugriff. Dehnbare Außentaschen aus Mesh bieten großzügigen Stauraum für Karte, Trinkflasche oder verschwitzte Wäsche. Clever ist die doppelte Daisy Chain auf der Außenseite, an der zusätzliche Ausrüstung befestigt werden kann. Kompressionsriemen, Befestigungsschlaufen für Teleskopstöcke, Platz für ein Trinksystem, Netztaschen am anatomisch geschnittenen Hüftgurt für Gels und GPS und viele weitere durchdachte Details machen den Ultra Tour 22 zum idealen Mitstreiter für die Fans leichter Ausrüstung, zum Beispiel bei der selbstorganisierten Alpenüberquerung. Wenn jedes Gramm zählt. Material: RAPTOR Zero für den Hauptsack: leicht, robust, DWR behandelt

CONTACT open Mesh für das Rückenpad aus: leicht, gute Belüftung der Rückenplatte

CONTACT Air Mesh an den Schultergurte: weich, schnelltrocknend, gut belüftet Gewicht: 590 g/ 540g ohne Rückenpad Wert: 99,95 € www.montane.co.uk

Noaks Bags Set & einen ActiveSol Falteimer für unterwegs von Noaks

Gewonnen haben Bernd W. aus Klötze, Malte N. aus Föhren und Christian H. aus Riedenberg 100% wasserdicht: Diese kleinen Helfer gehören in jeden Rucksack. Die Noaks Bags sind nicht nur federleicht, sie schützen Dein Equipment vor Feuchtigkeit und lassen weder Staub noch Gerüche passieren. Egal ob auf Tagesausfügen oder längeren Touren, Deine Speicherkarten, elektronischen Autoschlüssel, Ausweise & Karten bleiben stets optimal geschützt. Touchscreens lassen sich durch das Verbundmaterial hindurch wie gewohnt bedienen. Da die Noaks Bags lebensmittelecht sind, können auch kleine Vorräte, wie z. B. Gewürze, Tee oder Brote bestens mitgenommen werden. Mit etwas Geschick kannst Du in den Bags sogar Deine Kleidung komprimieren und nahezu vakuum verpacken. Unser praktisches Noaks Bag Set enthält von jeder der fünf Größen einen Bag. Besuche uns auch auf: www.noaks.de Platzsparend und strapazierfähig: Perfekt für unterwegs. Die praktischen Falteimer von ActiveSol nehmen gefaltet wenig Platz ein und sind doch so stabil, dass sie auch ohne Inhalt stehen. Du willst Wasser aus dem Fluss holen, schnell mal ein paar Sachen waschen oder die Getränke am Lagerfeuer kühlen – mit den ActiveSol Eimern ist das alles kein Problem. Viel Glück beim Gewinnspiel und dann ab auf die nächste Tour. www.noaks.de

First-Aid-Kit Mountain und Trekking von ORTLIEB

Gewonnen hat Evelyn R. aus Deidesheim Das umfangreiche Verbandset Safety Level High ist in einer wasserdichter Hülle aus PU-beschichtetem Nylongewebe mit Rollverschluss mit Gummiband bestens geschützt. Es enthält eine Grundausstattung, die speziell auf die Sportarten Motorrad, Fahrrad, Bergsport, Kanu bzw. Reiten, abgestimmt ist. So enthält beispielsweise die in Kooperation mit dem ADFC entwickelte Bike-Version zusätzlich eine Augendusche, die Kanu- und Bergsport- Varianten Blasenplaster, die Reiterversion eine Zeckenzange und die Motorradversion ist gemäß der Motorradfahrernorm bestückt nach DIN 13167. Mit den 3 Gurten kann das Verbandset gut zugänglich an der Ausrüstung befestigt werden. Die herausnehmbare Innentasche ermöglicht schnellen Zugriff und klare Übersicht im Notfall. Grundaustattung High: 2 Wundkompressen

2 Verbandpäckchen

1 Mullbinde

5m Heftpflaster

1 Set Pflasterstrips

1 Paar Vinyl-Handschuhe

1 Rettungsdecke

2 Wundschnellverband

1 Schere

1 Elastische Binde

1 Verbandtuch

1 Erste-Hilfe Anleitung mehrsprachig Wert: 49,95 € www.ortlieb.com

Wasserdichter Leichtgewichtsrucksack mit Rollverschluss von ORTLIEB

Gewonnen hat Hubert B. aus Marktrodach Ob als Zweitrucksack auf Trekkingtour, als Tagesrucksack beim Stand-Up Paddling oder als Summit Pack auf Expeditionen: die wasserdichten Light-Pack 25 sind vielseitig einsetzbar für unzählige Outdoor- und Wassersport- Aktivitäten. Mit 25 Litern bieten die Leichtgewichts-Rucksäcke genug Stauraum für eine Tagestour und finden dank dem kleinen Packmaß immer einen Platz im Gepäck. Trotz des leichten Gewichts sind sie zudem äußerst robust und strapazierfähig. Komfort trotz Minimalismus – dafür sorgt ein aufblasbares Rückenpolster bei der Pro-Version, die zudem mit einer elastischen Kordelfixierung ausgestattet ist, um Ausrüstung oder Bekleidung außen sicher und griffbereit zu fixieren. Die Basic Variante ist auf das Nötigste reduziert und überzeugt so durch ein optimales Gewichts-Volumen-Verhältnis. Weitere Features: abnehmbarer Hüftgurt; seitliche Außentaschen für Trinkflaschen bei der Pro Version. SPEZIFIKATIONEN LIGHT-PACK 25 Material: Nylon- und Corduragewebe, PU-beschichtet Volumen: 25 L Gewicht: 290 g Farben: schwarz, hellgrün-limone, orange-signalrot Wert: 69,95 € www.ortlieb.com

Damen-/Herren Alta III Jacket von Páramo

Gewonnen hat Oussama I. aus Mainz Damen- / Herren Alta III Jacket: Die Alta III ist ideal für Wanderungen aller Art, auch auf höchstem Niveau.

Auf anstrengenden Wanderungen in höheren Lagen ist man oft extremen Wetterverhältnissen ausgesetzt. Daher benötigt man Bekleidung mit effizientem Feuchtigkeitstransport, um ein Auskühlen zu verhindern. Viele Ventilationsmöglichkeiten reduzieren das lästige An- & Ausziehen von weiteren Kleidungsschichten, denn oft trägt man einen Rucksack und hält ein GPS-Gerät in der Hand.Die Alta III aus robustem direktionalem & wasserfestem Nikwax Analogy-Material hält bei Regen angenehm trocken und bietet ein hervorragendes Feuchtigkeitsmanagement. Mit exzellenten Ventilationsmöglichkeiten für eine rasche Temperaturregelung sowie optimal platzierten Taschen für schnellen Zugriff auf wichtige Ausrüstung. Die Alta III hat optimale Ventilationsmöglichkeiten und eine gut durchdachte Kapuze

Viele Ventilationsmöglichkeiten für eine optimale Temperaturregelung. Oberarm-Belüftung, Zwei-Wege-Reißverschluss vorne und weiche, hochschiebbare Ärmel.Verbesserter Wetterschutz beim Tragen eines Rucksackes durch Netzverstärkung im Rückenteil Optimaler Stauraum für Karten, GPS und zum Hände aufwärmen

Die Nikwax Analogy® Material-Technologie ist mehr als nur atmungsaktiv; sie ist direktional, d.h. sie transportiert Feuchtigkeit aktiv vom Körper weg. Wert: € 390,00 www.paramo-clothing.de

Casual-Handschuh KIEV von ROECKL

Gewonnen hat Robi B. aus Waldbillig (Luxemburg) Style und Komfort vereint der multifunktionelle Casual-Handschuh KIEV mit ultrasoftem Haarschaf Nappaleder und winddichtem Soft Shell. Farblich steht modisches Petrol, und Schwarz mit braun abgesetzter Innenhand, sowie dezentes Schwarz-in-Schwarz zur Auswahl. Ein Lederaufnäher als Blickfang, geprägte Logoelemente und Ziernähte an der Innenhand zeugen von der Liebe zum Detail der Handschuhspezialisten aus München. Aber weil Design nicht alles ist, punktet der KIEV auch mit überlegener Passform und Funktion. Auf der Oberhand verarbeitet Roeckl exklusives ROECK-PROOF® Soft Shell. Damit ist der urbane Handschuh absolut winddicht und hoch atmungsaktiv. Zusätzlich sorgen das flauschige Futter und das weiche Strickbündchen für behaglichen Komfort und Wärme. An der Innenhand kommt feinstes Haarschaf Nappaleder zum Einsatz. Das schafft nicht nur einen tollen Kontrast zum Soft Shell Material, es bleibt auch an kalten Tagen geschmeidig und garantiert dem Träger besten Tragekomfort und Taktilität. Zudem verfügt es über eine wasserabweisende Ausrüstung. Egal ob auf einem Citytrip, beim Winterspaziergang, beim Schlittenfahren oder am Berg, der KIEV ist der perfekte Handschuh für alle, die in der Übergangszeit und im Winter gerne draußen sind und warme Hände zu schätzen wissen. Wert: 59,95 € www.roeckl.de

Bergschuhe Mountain Trainer Mid GTX von Salewa

Gewonnen hat Martina H. aus Kamenz Alpine Trekking- und Bergsportbegeisterte machen oft die Erfahrung, dass der Abstieg ins Tal für die Fuß- und Beinmuskulatur der anstrengendeste Teil der Tour ist. Für dieses Problem – und natürlich auch für den Aufstieg – haben die Bergsportspezialisten von SALEWA mit dem Mountain Trainer Mid GTX eine Lösung: Die neue, kompakte Zwischensohle mit Bilight-Technologie (eine Konstruktion aus eingespritztem thermoplastischem Polyurethan) ist ergonomisch vorgeformt. Diese spezielle Form und die technischen Eigenschaften erhöhen im Fersenbereich die Flexibilität und Dämpfoung im steilen Gelände. Hinzu kommt der Flex Collar: Durch die spezielle Schaftkonstruktion vergrößert sich der Bewegungswinkel des Knöchels nach hinten um 20% – für eine natürlichere Abrollbewegung und zusätzlichen Komfort beim Abstieg. Die leichte kompakte Vibram® WTC Laufsohle bietet Trittsicherheit auf wechselndem Untergrund, hohen Gehkomfort und ein natürliches Tragegefühl. Das GORE-TEX® Extended Comfort Futter ist zuverlässig wasserdicht und atmungsaktiv. So bleiben die Füße angenehm trocken und blasenfrei. Größen Herren: UK 6-12, 13 Größen Damen: UK 3-9 Wert: 220,00 € www.salewa.de

Vielseitiger Midlayer von Sherpa Adventure Gear

Gewonnen hat Marco B. aus Pödeldorf Mit dem Tsepun Zip Tee bietet die junge nepalesiche Bergsport- und Outdoor-Marke Sherpa Adventure Gear aus Kathmandu einen vielseitigen funktionellen Midlayer, der mit einem sehr angenehmen Tragegefühl auf der Haut überzeugt. Zum Einsatz kommt das bluesign® zertifizierte Markenmaterial Dry-Zone®. Damit ist dieser für Damen du Herren erhältliche Midlayer hoch atmungsaktiv, transportiert Feuchtigkeit extrem schnell nach außen und trocknet in kürzester Zeit. Hinzu kommt ein Lichtschutzfaktor von 50+, was angesichts der immer intensiveren Sonneneinstrahlung ein wichtiger Punkt ist, insbesondere im Gebirge. Wert: 80 € www.sherpaadventuregear.com

Outdoorsocken von Smartwool

Gewonnen hat Harald H. aus Neustadt/Aisch Diese Socke ist eigentlich das einzige Modell, welches man im Leben an Socken benötigt (ok, für hohe Skistiefel könnte sie zu kurz sein): Sehr haltbar und robust mit der zum Patent angemeldeten IndestructaWool Technologie; komfortabel und verrutschsicher dank 4degree Elite Fit System (Stützbänder und ausgeklügelte Passform), Virtual Seamless Toe (Zehennaht nicht spürbar), Ventilationszonen. Die Socke ist einerseits wohl DER Technologieführer in dieser Kategorie (Outdoor, Wandern, Sport), andererseits ein absoluter Klassiker. Dieses Modell gibt es schon eine kleine Ewigkeit und wurde technisch immer wieder weiter entwickelt. Die verwendete Wolle ist super angenehm, der Klimakomfort herausragend und die Haltbarkeit dank IndestructaWool bemerkenswert. All you need. Material: 56% Merino, 41 Nylon, 3 Elastan. Wert: 21,95€ www.smartwool.com

Leicht-Wanderrucksack Citus LW von Vaude

Gewonnen hat Corinna Z. aus Berlin Unbeschwert und sportlich ist man mit dem Citus auf Wanderungen unterwegs. Weniger als ein halbes Kilo bringt er auf die Waage und ist damit einer der leichtesten Wanderrucksäcke mit belüftetem Netzrücken auf dem Markt, voll ausgestattet und mit VAUDEs Green Shape-Garantie. Entwickelt wurde er für Wanderpuristen, die sich möglichst unbelastet auf die Spur der Natur wagen. Der kleinvolumige Wanderrucksack (24 L Volumen) besteht aus leichtem, silikonisierten 40 D Rip-Stop und einem robusteren Material am Boden. Durch konsequenten Leichtbau erreicht der Citus ein sensationelles Gewicht von 500 g – etwa die Hälfte eines herkömmlichen Wanderrucksacks. Das feine Mesh-Gewebe des hinterlüfteten Aeroflex-Rückens sorgt für sehr gute Ventilation und erhöht den Tragekomfort. Auch die leichten Schultergurte und der Hüftgurt sind äußerst dampfdurchlässig und halten den Citus stabil am Rücken. Mit dem innovativen Kordel-Zugsystem kann der Rucksack effektiv auch während des Laufens komprimiert werden. Die Kordel kann aber auch über der Front des Rucksacks verbunden werden und dient so als zusätzliche Befestigungsmöglichkeit, z.B. für nasse Ausrüstungsgegenstände. Weitere Lightweight-Features wie die schmalen Webbings und die filigranen, luftig-perforierten Mesh-Schultergurte unterstreichen die hohe Technizität. Trotz des geringen Gewichts besitzt der Citus eine vollwertige Ausstattung. Eine RV-Tasche im Deckelfach sorgt für Ordnung und Übersicht, seitliche Stretch-Taschen bieten Stauraum für weitere Ausrüstung und Trinkflasche. Zusätzlich ist dieser sportliche Huckepack mit reflektierenden Elementen und einer elastischen Schultergurttasche für Energieriegel, GPS-Gerät oder eine Kamera ausgestattet. Ach ja, VAUDEs Green Shape-Label ist auch mit dran. Denn auf eine umweltschonende Herstellung kann Europas nachhaltiger Outdoor-Ausrüster wahrlich nicht verzichten! Wert: 100 € www.vaude.com

leichte Wander- und Trekkingschuhe Kuling Mid von Viking