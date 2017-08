DSW-Gewinner

Aclima LightWool: Kühlender Effekt dank extrem leichter Merinowolle

Dass Merinowolle an kalten Tagen wärmt, ist bestens bekannt. Doch Aclima verarbeitet die leichteste Merinowolle auf dem Markt – aus einer Faser aus nur 17,5 Mikron – und offeriert daher softe und luftige Sommer-Styles, die bei warmen Temperaturen einen kühlenden Effekt haben, geruchsabweisend sind und extrem schnell trocknen. Die Shirts und Shorts aus 100% Merinowolle eignen sich für Sie und Ihn beim Wandern, Laufen, Radfahren, Camping oder auch im aktiven Alltag. Die 140g/m2 leichte Merinowolle wurde durch eine Single Jersey Stricktechnik hergestellt.

Weitere Infos unter: Aclima.com

Aclima legt großen Wert auf Nachhaltigkeit.

Die Produkte und der gesamte Herstellungsprozess sind Oeko-Tex zertifiziert. Die Merinowolle kommt aus Tasmanien, Australien und Neuseeland. Aclima reist dort regelmäßig hin und ist in direktem Kontakt mit den Bauern. Daher kann die Marke beste Merinowoll-Qualität komplett Mulesing-frei garantieren. Die norwegische Marke stellt ihre Kollektionen unter besten Arbeitsbedingungen in der eigenen Produktionsstätte in Estland her. Für das soziale Engagement dort hat Aclima sogar Auszeichnungen bekommen.