Erste WinterWanderWoche in Reit im Winkl

Bei der 1. WinterWanderWoche in Reit im Winkl vom 15. bis 19. Januar 2018 entdecken Gäste mit Profi-Wanderer und TV Moderator Manuel Andrack die Faszination des Winterwanderns. In Reit im Winkl gibt es die ersten Premium Winterwanderwege, somit ist der Ort in Oberbayern prädestiniert für ein großes Winterwander-Event.