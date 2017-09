European Outdoor Film Tour 17/18

Seit mittlerweile 17 Jahren bringt die E.O.F.T. die besten Abenteuer- und Outdoorfilme auf die große Leinwand und erhellt damit die „dunkle Jahreszeit“. In diesem Jahr wecken sieben fesselnde Dokumentationen die Abenteuer- und Reiselust und entführen den Zuschauer in unbekannte Welten: So geht es u.a. mit Ben und James aus dem Film DUG OUT im traditionellen Einbaum durch den mythischen Dschungel Ecuadors, die Doku INTO TWIN GALAXIES lockt mit Snowkites und Kajaks auf eine Erkundungstour durch das ewige Eis Grönlands und eine Gruppe waghalsiger Mountainbiker folgt in FOLLOW THE FRASER dem längsten Fluss British Columbias quer durch die kanadische Provinz.