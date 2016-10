FERN.licht – Erlebnismesse für Reisen, Outdoor und Fotografie

So wird u.a. Bergsteiger und Extremkletterer Thomas Huber mit seiner Live-Reportage „SEHNSUCHT TORRE – Ein wilder Road Trip meiner Seele“ am 27. November 2016 die Besucher mit spektakulären Bildern und Geschichten in seinen Bann ziehen. Dabei geht es an das andere Ende der Welt – nach Patagonien, in das Land des Cerro Torre. Ein wilder Berg, der das Verlangen vieler Bergsteiger in sich trägt. Auch Thomas Hubers Sehnsucht findet sich in dieser steilen, vereisten Granitnadel. Ein wilder Rock´n´Roll, ein verrückter Road Trip der Seele oder einfach die normale Geschichte eines Bergsteigers.