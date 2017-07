Franken erleben: beim Wandern, Walken oder Laufen

Bei Columbia HIKE & RUN am 15. und 16. Juli 2017 gibt es Natur pur, nette Leute und ein Sport-Erlebnis für Jedermann: rund um Plech in der Fränkischen Schweiz ist für jeden etwas dabei. Ob in Laufschuhen oder mit Wanderstöcken, ambitioniert oder gemütlich, alleine oder in der Gruppe. Ihr entscheidet selbst, wie weit und wie lange ihr unterwegs seid wollt!

Neben der bereits etablierten Columbia WANDERLUST mit einer 12 H und einer 24 H Ausgabe gibt es 2017 erstmals die Columbia TRAIL CHALLENGE. In zwei Distanzen ( Kurz- & Mittelstrecke) erkundet ihr spannende Trails durch dichte Wälder und hinauf auf die zahlreichen Anhöhen.

Lasst euch dieses Outdoor-Erlebnis nicht entgehen!