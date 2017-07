Genuss und Kultur in der Uckermark

Mehr als 1.000 km ausgewiesene Wanderwege. Sich Zeit nehmen und die besondere und eigenwillige Landschaft der Uckermark im Schneckentempo erkunden. Der Landstrich ganz im Norden Brandenburgs fasziniert neben dem Wandererlebnis im „Flachland“ mit viel Platz und weiten Aussichten, urigen Pfaden und schönen Dörfern.

Nicht nur die am Wegesrand gelegenen Sehenswürdigkeiten von Mensch und Natur geschaffen und das Wasser in über 500 Seen, Flüssen und Söllen machen das Wandern zu einem spannenden Erlebnis und lassen es nie langweilig werden. Eine ganz auf die individuellen Wünsche angepasste Tour egal ob zu Fuß, im Kanu oder auf dem Rad, geführt, mit Gepäcktransport oder auf eigene Faust, für Groß und Klein lassen sich einzigartige Kombinationen natürlich auf mit Unterstützung der Gastgeber vor Ort planen. Es sind gerade die atemberaubenden Eindrücke, die sich oftmals nur in aller Ruhe sammeln lassen und dem Urlaub eine spezielle Note verleihen. Gleich drei Nationale Naturlandschaften bilden die einzigartige Naturkulisse der Uckermark. Der Nationalpark Unteres Odertal, das Biosphärenreservat Schorfheide-Chorin mit dem UNESCO-Weltnaturerbe Buchenwald Grumsin und der Naturpark Uckermärkische Seen, hier finden sich jede Menge Wanderrouten, urige Pfade oder Wege mit viel Aussicht in die Landschaft – fast immer am Wasser entlang.

Die Qualitätswege Märkischer Landweg und die Uckermärker Landrunde zählen hier zu den großen Wanderwegen und sind ideal für einen Urlaub in der Region. Parallel dazu lassen sich natürlich auch schöne Ausflüge mit Tages-Wanderetappen organisieren. Die Naturlandschaft der Uckermark stellt aber auch die Grundlage für eine Vielzahl von regionalen Produkten. Mit dem Uckerkaas, frischem Obst und Gemüse oder einem leckeren Apfelsaft wird jede Wanderung zum Genuss.

Infos zur Region: www.tourismus-uckermark.de