Genusswandern im Rodachtal

Auf Ihrem Streifzug durchs Rodachtal liegen die Attraktionen nah beieinander. Hier einige Beispiele aus den einzelnen Kommunen: In Ahorn finden Sie das Gerätemuseum in der Alten Schäferei, einen Bewegungspark für Jung und Alt sowie den Landschaftspark um Schloss Hohenstein. In Bad Colberg können Sie außer der Terrassentherme die Gedenkstätte Billmuthausen besuchen. Das Fachwerkstädtchen Heldburg, zweiter Teil der Einheitsgemeinde Bad Colberg-Heldburg, wird überragt von der Veste Heldburg, dem Sitz des Deutschen Burgenmuseums. Die Thüringer Mongolfiade mit ihrem Ballonglühen lockt regelmäßig Besucherscharen an. In Bad Rodach zählt der Marktplatz ebenso zu den Sehenswürdigkeiten wie die Therme Natur, die Nachtwächter, der Georgenberg und die Waldbühne Heldritt. In der Gemeinde Itzgrund ist im Ortsteil Lahm das Ensemble aus Schloss, Kirche und Wirtschaftsgebäude interessant. In Gleußen ist noch die Posthalterei mit dem „Wallensteinzimmer“ zu besichtigen. Drei Tore führen zur mittelalterlichen Altstadt von Seßlach, die bis heute von einer intakten Stadtmauer geschützt wird. Werfen Sie beim Rundgang auch einen Blick in die Stadtpfarrkirche St. Johannes, das Heimatmuseum oder das Kommunbrauhaus. Wahrzeichen der Einheitsgemeinde Straufhain ist die gleichnamige Burgruine. Während im Zweiländermuseum „Rodachtal“ in Streufdorf Schicksalsberichte den Schrecken des DDR-Regimes dokumentieren, bietet die Hutelandschaft „Rodachtalaue“ Natur pur. Im mittelalterlichen Städtchen Ummerstadt können Sie sich im Heimatmuseum über das Töpferhandwerk informieren, das die Stadt einst reich machte. Sehenswert sind auch die frühromanische Wehrkirche "St. Andreas auf dem Berg", die Stadtpfarrkirche St. Bartholomäus und das Kommunbrauhaus. In der Gemeinde Weitramsdorf liegt das Schloss Tambach, in dem eine Filiale des Deutschen Jagd- und Fischereimuseums München untergebracht ist. Im 50 ha großen Schlosspark befindet sich ein Wildpark mit Jagdfalkenhof. Die Liebfrauenkirche, die Laurentiuskapelle und die im 16. Jahrhundert erbaute Kilianskirche zeugen von der christlichen Entwicklung Gemeinde Westhausen.