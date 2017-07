Geschichten „to go“ – Großes Kino für die Ohren

18 Audiotouren an 18 faszinierenden Orten: die „Bayerisch-Schwaben-Lauschtour“ lässt viele spannende Themen via Smartphone-App und GPS-Navigation lebendig werden. Die Hörspaziergänge verbinden Info, Witz und Fantasie auf gelungene Weise. Kein anonymer Sprecher reiht hier Fakten an Fakten. Die Lauschtour-Reporter sammelten Geschichten und Hintergrundwissen, interviewten Geologen, Biologen und Archäologen, Historiker, Heimatforscher und Hexen-Experten, Kloster-Patres und Kneipp-Kenner.