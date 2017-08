Grenzenloser Wanderspaß mit McTREK Outdoor Sports

Outdoorspezialist erstmalig Präsenter der Wanderevents „Spessart 50“ und „Bergische 50“ Am 20. August und am 3. September finden die Erlebniswanderungen Spessart 50 und Bergische 50 präsentiert von McTREK Outdoor Sports statt. Über 1000 Wanderenthusiasten und Sportbegeisterte werden erwartet, um auf 50 Kilometer langen Wanderwegen die Schönheit des Naturparks Spessarts und des Bergischen Landes zu entdecken.

Als Mitglied der European Outdoor Group und der angegliederten „It’s Great Out There“ Coalation möchte Ulrich Dausien mit McTREK Outdoor Sports als Präsenter der Veranstaltungen noch mehr Menschen für Aktivitäten in der Natur begeistern. „Jeder definiert sein perfektes Outdoor-Erlebnis auf ganz unterschiedliche Weise. Für manche sind es die Sonntagsspaziergänge mit Kind und Hund, andere suchen sich die Herausforderungen bei einer mehrtägigen Wandertour in den Bergen. Die ganz individuellen Abenteuer – die kleineren werden neudeutsch ‚Microadventures‘ genannt – können Sie direkt in Ihrer näheren Umgebung finden. Wir können uns glücklich schätzen, dass das Rhein-Main-Gebiet und das Bergische Land so viele Möglichkeiten für das „Natur Erleben“ bieten. Deshalb bin ich mir sicher, dass wir auch mit den Wanderevents als zwei weitere „It’s Great Out There“-Veranstaltungen bei den Menschen pure Wanderlust wecken werden,“ erklärt Ulrich Dausien überzeugt.

Bereits am 20. August laden McTREK Outdoor Sports und die Organisatoren der Eventagentur MasterLogistics GmbH zum ersten Mal zur Erlebniswanderung „Spessart 50“ ein. Der 50 Kilometer lange Wanderweg führt durch den Naturpark Spessart vorbei an Sehenswürdigkeiten und Wahrzeichen der Region, wie dem Wartturm auf dem Molkenberg, dem Jagdhaus im Haseltal und der Quelle der Orb.

Am 3. September möchte die „Bergische 50“ mit neuer Strecke und zahlreichen Highlights an die erfolgreiche Erstauflage im vergangenen Jahr anknüpfen. „Noch mehr Natur, dafür weniger Apshalt“ ist die Essenz der überarbeiteten Streckenführung, die beginnend in Kürten an Sehenswürdigkeiten wie der Kirche St. Johann Baptiste, dem Eselsdenkmal Bechen, dem Klettergarten K1 und dem Rathaus von Kürten vorbeiführt.

Auf der gesamten Strecke werden die Teilnehmer mit Verpflegungsständen versorgt. Kleine Streckenhighlights und Besonderheiten entlang der Wanderstrecke sorgen für Spaß und Unterhaltung. Neben lokalen Vereinen wird Hauptsponsor McTREK die Teilnehmer der Erlebniswanderungen im Start- und Zielbereich auf das Herzlichste begrüßen und als kompetenter Ansprechpartner in Sachen Wanderbekleidung und -ausrüstung zur Verfügung stehen. Neben einem großen Sortiment an funktioneller Bekleidung liegt die Kompetenz von McTREK im Bereich der Outdoor-Ausrüstung. Zusätzlich zur Auswahl in 39 deutschlandweiten Filialen bietet der Online-Shop auf www.McTREK.de über 10.000 sofort verfügbare Outdoor-Produkte mit Niedrigstpreisgarantie.