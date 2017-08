„Grenzgänger“ – DAS 24h Wanderevent im Saarschleifenland

Am Samstag, den 30.09.2017, 8 Uhr, findet rund um Mettlach-Orscholz nach erfolgreicher Erstveranstaltung der zweite 24h-Wandermarathon

„Grenzgänger – DAS 24h-Wanderevent“ statt.

Auch die Verpflegung und Erholung sollen nicht zu kurz kommen. Start und Ziel ist erneut das Cloef-Atrium in Orscholz. Von dort aus führt die Strecke zwar – getreu des Namens – wieder entlang der Grenzen, aber dieses Mal zu unseren Nachbarn in Rheinland-Pfalz. Mal auf dem Saar-Hunsrück-Steig, Deutschlands schönster Fernwanderweg 2017, sowie auf Traumschleifen, dem Moselsteig und auf dem Jakobsweg.

Neben einer neuen Streckenführung erwarten die Wanderer also auch neue Erlebnisstationen, die ihnen ein weiteres Stück unserer Heimat im schönen Saarland präsentieren. Nicht nur die traumhaften Aussichten bieten den Wanderern ein Erlebnis der besonderen Art. Neben dem einzigartigen Erlebnis „Natur“ steht vor allem auch das Erleben der eigenen Grenzen im Vordergrund der Veranstaltung. Ausreichend Verpflegung mit regionaltypischen Spezialitäten, Gelegenheit zum Erholen und Verweilen sowie ein musikalisches Rahmenprogramm entlang der Strecke wird den Teilnehmern dabei auch in diesem Jahr wieder geboten. Start und Zielpunkt ist erneut das Cloef-Atrium in Orscholz. Von dort aus führt die Strecke über Taben-Rodt nach Saarburg, weiter nach Mannebach, bevor in Merzkirchen langsam die Dunkelheit anbricht. Wieder angekommen am Cloef-Atrium sind die letzten Kilometer in Richtung Wehingen zu absolvieren.