Am 18./19. September ist es wieder soweit. Vier Teams besteigen auf vier, völlig unterschiedlichen Routen den Hanwag Hausberg und gleichzeitig höchsten Gipfel des Landes: Die Zugspitze. Die exklusive Hanwag Alpine Experience ist mittlerweile eine feste Institution im alpinen Bergsommer. Kunden, Medienvertreter und glückliche Gewinnspielteilnehmer aus der ganzen Welt machen sich Mitte September auf nach Bayern um mehr über die Marke Hanwag zu erfahren und an zwei Tagen über die Reintal-, Stopselzieher-, Höllental und Jubiläumsgrat-Route die Zugspitze zu erobern. Jeder Aufstieg ist dabei so variantenreich, unterschiedlich und eigenwillige wie die knapp 70 Teilnehmer des Events. Das macht es möglich, dass Bergsteiger jeden Levels und mit völlig unterschiedlichen konditionellen Voraussetzungen und Erfahrungswerten am Berg das Ziel erreichen können. Und das Ziel, die Zugspitze, hat für Hanwag eine ganz besondere Bedeutung. Als Marke mit bayerischen Wurzeln ist man seit jeher stark mit diesem Berg verbunden. 2011, zur 90-jährigen Gründungsfeier des Bergschusters stiftete man dem Deutschen Alpenverein gar eine Biwakschachtel für die anspruchsvollste Zugspitzroute, den Jubiläumsgrat. Auch sie wird Teil der Hanwag Alpine Experience 2017 sein, wenn die Teilnehmer die Nacht zwischen dem Aufstieg zur Alpspitze und dem zur Zugspitze dort verbringen werden.