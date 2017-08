In Albstadt sind die Schafe los

Das Landschaftsbild der Schwäbischen Alb ist seit jeher von Schafen geprägt: Vor vielen Jahrhunderten begannen die Menschen die Tiere zu halten und schufen große, sonnige Weideflächen für die Herden. Eine Pflanze hat sich von dieser Entwicklung jedoch nicht beeinflussen lassen: der Wacholder. Mit den so entstandenen Wacholderheiden wurde eines der artenreichsten Ökosysteme Europas und eine der ältesten Kulturlandschaften geschaffen. Aber auch für Albstadt waren die Schafherden unentbehrlich und versorgten die dort ansässige Textilindustrie lange Zeit mit Wolle. Das und noch vieles mehr erfahren die Besucher am 23. und 24. September jeweils von 11 bis 18 Uhr beim Schäferfest in Albstadt auf dem Onstmettinger Raichberg. Naturschutzorganisationen informieren über den Schutz der Wacholderheiden und warum sie heute durch den Rückgang der Schafherden bedroht sind. Schäfer geben Einblick in ihre Tätigkeit und viele Aktionen laden die ganze Familie zum Mitmachen ein.