Insidertipps vom Profi: Die schönsten Fotopunkte in Rheinland-Pfalz

Auf der 15. TourNatur 2017 , die am Sonntag den 03. September in Düsseldorf zu Ende ging, konnten sich die Besucher nicht nur bei der Vielzahl von Ausstellern für künftige Wander- und Outdoorreisen inspirieren lassen, sondern auch abwechslungsreichen Vorträgen auf der LiveBühne mit den neuesten Trends, Ausrüstungstipps und Informationen zu weltweiten Destinationen lauschen.

So konnten sich naturbegeisterte Wanderer von dem in Bonn geborenen Outdoor- und Peoplefotografen Dominik Ketz in die Geheimnisse der Landschaftsfotografie einweihen lassen. Dabei gab er allerhand Tipps und Tricks, aufschlussreiche Ein- und Ansichten eines Profis und echte Motivation, den Automatikmodus der Kamera endlich ausschalten zu können. Was er den Zuhörern jedoch nicht verriet, waren die genauen Koordinaten seiner Lieblingsorte, die sie auf der Leinwand bestaunen konnten. Diese gibt es jetzt dafür hier. Auf geht’s zum Nachfotografieren nach Rheinland-Pfalz.