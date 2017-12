Jetzt einreichen! E1|R1 Photo Award

Als im Frühjahr das Kompetenzzentrum Wandern Walk in Detmold den E1|R1 Photo Award ins Leben rief, waren die ersten Schritte für den ersten internationalen Fotowettbewerb getan. Jetzt geht er mit dem Start der Einreichungsfrist in die entscheidende Runde. Ambitionierte Hobbyfotografen sowie Profis können ab sofort ihre spektakulärsten Bilder, die entlang des Wanderweges E1 vom Nordkap nach Süditalien und des Radweges R1 von Boulogne sur Mer über London nach St. Petersburg entstanden, unter www.e1r1-photoaward.eu hochladen. Infolge der technischen Kooperation mit Europas größtem Fotobuchhersteller CEWE, Oldenburg, haben alle Teilnehmer ebenfalls die Möglichkeit ihre Bilder unter cewe-fotobuch.de/fotowettbewerbe einzureichen. In vier Kategorien können die Aufnahmen eingereicht werden: Kultur und Landschaft, Mensch und Natur, Himmel und Erde sowie Tier und Natur.

Der internationale E1|R1 Photo Award wird unterstützt vom Deutschen Wanderverband (DWV) und der Europäischen Wandervereinigung (EWV). Die Einreichungsfrist endet am 31. März 2018.