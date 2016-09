Kaiser Karl IV. & die Goldene Straße im Nürnberger Land

Am 14. Mai 2016 wäre Karl IV. 700 Jahre alt geworden. Der böhmische König wurde 1355 in Rom zum Kaiser des Heiligen Römischen Reichs gekrönt und gehört zu den wohl bedeutendsten Herrschern der böhmischen sowie der deutschen Geschichte.

Mit der freien „Reichsstadt Nürnberg“ arbeitete er eng zusammen, in der Nürnberger „Kaiserburg“ residierte er, wenn er in der Gegend war – so ist das Jubiläum im Nürnberger Land Anlass besonderer Kulturhighlights an Wirkungsstätten Karls IV. Entlang der Goldenen Straße, einem ehemaligen Handels- und heutigen Wanderweg von Nürnberg nach Prag, der auf knapp 65 km das Nürnberger Land durchzieht, gibt es zahlreiche Angebote für Genusswanderer mit Kulturinteresse (s. Kasten). Das gesamte Programm ist einsehbar unter kultur.nuernberger-land.de. Allgemeine Informationen zur Goldenen Straße als Rad- und vor allem Wanderweg sind unter www.goldene-strasse.de (Navigationspunkt Tourismus) zu finden.