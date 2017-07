Männer überflüssig: das Bergabenteuer für beste Freundinnen

Lust auf ein paar unbeschwerte Tage ganz im Zeichen der Freundschaft? Dann schnell die besten Freundinnen eingepackt und ab in die Zillertal Arena. Das größte Skigebiet des Zillertals ist im Sommer die Wanderdestination schlechthin. Mit der „Weibsbilder-Tour“ bietet die Zillertal Arena nun zu einem attraktiven Preis das ideale 4-Tages-Paket für einen Trip mit der besten Freundin, Schwester oder Mama. Denn was eignet sich besser, um dem Arbeitsalltag oder Stress an der Uni zu entfliehen, als gemeinsame, unvergessliche Momente in der majestätischen Zillertaler Bergwelt inklusive einem Entspannungstag?!

Aber erst mal entspannen: Damit man so richtig locker in das Abenteuer starten kann, residiert man am ersten Tag in einem schönen Wellness Hotel, inkl. einem köstlichen Dinner. Perfekt auf die Tour eingestimmt geht es am nächsten Tag von Gerlos im Zillertal in Richtung Zittauer Hütte, wo auch übernachtet wird und die beanspruchten Beine am späten Nachmittag und Abend bei einem herrlichen Sonnenuntergang im unteren Wildgerlossee abgekühlt werden können. Im Rundum-Wohlfühlpaket enthalten: die idyllische Lage der Hütte an dem schönen Gebirgssee zu Füßen der Reichenspitzgruppe und der unvergessliche Blick von der Sonnenterrasse auf die zerklüftete Gletscherwelt des Gerloskees.