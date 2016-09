Mallorca Walking Event 2017 – Frühlingswanderungen in bester Gesellschaft

Vom 6. bis 9. April 2017 findet in Paguera und anderen Ortschaften der Gemeinde Calvia das 2. Mallorca Walking Event statt. Gruppen und Einzelpersonen sind eingeladen, bei angenehmen Temperaturen die schönsten Wanderwege des frühlingshaften Mallorca kennenzulernen.

Je nach Kondition und Tagesform kann zwischen 30, 20, oder 12,5 km langen Wanderrouten gewählt werden. Diese führen zu prächtigen Stränden, in charmante Dörfer und in die eindrucksvollen Berge der Serra de Traumuntana, die zum UNESCO-Welterbe zählen. Unterwegs ist für Verpflegung und im Bedarfsfall auch für medizinische Erste Hilfe gesorgt. Am Ende jeder Wanderung erwartet die Gäste Unterhaltung mit Musik und Spaß in heiterer Atmosphäre. Ergänzend zum abwechslungsreichen Wanderprogramm bietet das Mallorca Walking Event am Nachmittag zahlreiche Aktivitäten, bei denen man Kultur, Natur und Gastronomie der Insel näher kennenlernen kann. Beim Mallorca Walking Event entdecken Sie die Insel von ihrer schönsten Seite!