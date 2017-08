Mittersill – Salzburg’s Nationalpark Wanderdorf

Die Nationalparkortschaften Mittersill-Hollersbach-Stuhlfelden lassen so einige Wanderherzen höherschlagen. Umgeben von den zahlreichen 3.000ern des Nationalparks Hohe Tauern sowie den Schiefer- und Grasbergen, fällt das Entspannen leicht.



Bevor die Sonne die Berggipfel erstrahlen lässt, juckt es den einen oder anderen Wanderer bereits in den Beinen. Dann heißt es rein in die Bergschuhe und ab in die Natur. Es warten malerische Seitentäler, urige Almen und majestätische Berggipfel darauf erobert zu werden. Ob auf grünen Wiesenwegen, schattigen Waldwegen oder auf Pfaden in höher gelegenen Gebirgslagen – was gibt es schöneres als stolz auf die erwanderte Strecke oder die gemachten Höhenmeter zurückzublicken und die Aussicht auf sich wirken zu lassen. Eine Vielzahl an markierten Wanderwegen in allen Schwierigkeitsstufen führen von Mittersill, Hollersbach, Stuhlfelden ausgehend zu immer neuen Zielen. Bestens untergebracht ist man in zertifizierten Wanderbetrieben, von denen aus Wanderer mit dem kostenlosen Wandershuttle zum Ausgangspunkt gebracht werden.