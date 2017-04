Naturerlebnis Oberreute

Rauschende Gebirgsbäche und tiefe Schluchten, idyllische Moore, alte Grenzgeschichten und ein malerisches Dorf – entdecken Sie den Luftkurort Oberreute im Westallgäu, idyllisch gelegen zwischen Alpen und Bodensee. Der Hausbach hat sich in zehntausendjähriger Erosionsarbeit tief in den Hang eingeschnitten und ist als Naturdenkmal Hausbachklamm ein absolutes „Muss“ für Wanderer. Der Grenzerpfad ins benachbarte Sulzberg (Österreich) lädt an Erlebnisstationen ein das damalige Leben der Schmuggler, aber auch die vielfältige Tier- und Pflanzenwelt zu erkunden. Egal also, ob Wohlfühlurlaub im Hotel oder Urlaub mit Kindern auf dem Bauernhof – Oberreute bietet spannende Erlebnisse rund um die Themen Natur- und Zeitgeschichte der Region für Naturfreunde und abenteuerlustige Juniorentdecker.

