Neue Kultur- und Weinwanderung „Auf den Spuren der Zeller Schwarzen Katz“

Als bekennender „Riesling-Fan“ und Region-Kenner weiß der Kultur- und Weinbotschafter Walter Hoff viele spannende Geschichten und Anekdoten rund um Zell. Die Wanderung führt entlang des beliebten Themenweges „Zeller Schwarze Katz“, vorbei am römischen Kelterstein zur Weinlage „Zeller Schwarze Katz“ bis zum Collis-Turm. Hier wird eine Ess- und Trinkpause eingelegt mit imposanter Aussicht über den Zeller Hamm, die Stadt Zell (Mosel) mit ihren Stadtteilen und die Zeller Weinlagen. Der Rückweg führt an mächtigen Schieferformationen vorbei zurück nach Zell (Mosel). Im Anschluss genießen die Teilnehmer eine Weinprobe beim Winzer oder in der Vinothek des Rathauses. Die etwa sechs Kilometer lange Strecke dauert inkl. der Weinprobe ca. 4,5 Stunden.