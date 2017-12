VolunTourism – eine Initiative zum Wiederaufbau nach Hurrikan „Maria“

Mit einer Geschwindigkeit von mehr als 250 Stundenkilometern richtete der Hurrikan „Maria“ schwerste Schäden an und forderte zahlreiche Opfer – viele gelten bis heute als vermisst. Starker Regen und überlaufende Flüsse führten zu Überschwemmungen, zeitweise fiel der Strom aus. Schwere Verwüstungen richtete „Maria“ auch auf der Karibikinsel Dominica an. Zerstörte Häuser, Mangel an Trinkwasser und die Knappheit an Lebensmitteln und Medikamenten waren nicht die einzigen Probleme, die der Sturm mit sich brachte. Auch zahlreiche Natursehenswürdigkeiten und Wanderwege wurden in Mitleidenschaft gezogen.