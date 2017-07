„Wandere dich glücklich!“ – Der SportScheck WanderHerbst im Harz und in den Alpen

Lieber Harz oder Alpen? Der SportScheck WanderHerbst hat dieses Jahr beide Wanderregionen im Gepäck. Im September schlägt SportScheck für ein Wander-Wochenende sein BaseCamp mit ExpoArea in Braunlage und Oberammergau auf. Je 400 Teilnehmer gehen am Samstag auf eine Long Distance Wanderung und am Sonntag auf eine Highlight Tour zu den Sehenswürdigkeiten in der Region. Die Online-Anmeldung ist jetzt geöffnet.

Schon zum dritten Mal in Folge veranstaltet SportScheck sein Wander-Event, doch der Naturpark in Niedersachsen und die Ammergauer Alpen in Bayern stehen zum ersten Mal auf dem Tourenplan. Bereits um 5.00 Uhr morgens geht es am 9. September für die ersten Teilnehmer in Oberammergau auf die lange Wanderreise über 32 oder 42 Kilometer. Am Folgetag können sie das Wander-Wochenende mit einer Genuss-Tour bis 17 Kilometer ausklingen lassen. Zwei Wochen später am 23. und 24. September kommt der SportScheck WanderHerbst dann nach Braunlage.