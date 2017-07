Wandern in Italien – mit Eurohike!

Italien hat für Wanderfreunde weit mehr zu bieten als Sonne, angenehme Temperaturen und „la bella vita“. Von prächtigen Routen in den Alpen bis hin zu sonnigen Küstenwanderungen am Meer: Entdecken Sie die Vielfalt Italiens mit Eurohike Wanderreisen! Etwa in der Bergwelt Südtirols von Meran bis zum tiefblauen Gardasee im Trentino, Genusswandern mit kulinarischen Highlights im hügeligen Piemont oder an der wilden, spektakulären Ostküste Sardiniens – jede Region unserer südlichen Nachbarn verblüfft mit ihren eigenen Reizen. Schnuppern Sie Lebenslust pur!

Selbstverständlich immer perfekt organisiert, mit Gepäcktransport zu ausgesuchten Wohlfühl-Unterkünften auf den allerschönsten Routen und mit eigens gestalteten Reiseunterlagen. Viele weitere Tourentipps in ganz Europa finden Sie im Eurohike Wanderkatalog 2017.