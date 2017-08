Wandern mit Manuel Andrack und Fifty Five

Wanderfreunde, Outdoorbegeisterte und Fifty Five Fans können sich auf eine Erlebniswanderung der besonderen Art freuen. Am 09. September 2017 heißt es wandern mit dem deutschen "Wanderpapst" Manuel Andrack.

Fifty Five lädt zum Wandern mit Manuel Andrack ein, der an diesem Tag hautnah und live allen Teilnehmern zur Verfügung steht und auf der ca. 2,5 stündigen Wanderung Rede und Antwort steht. Für das leibliche Wohl wird gesorgt und eigens für diesen Anlass öffnet Fifty Five den Lagerverkauf.

Auf jeden Teilnehmer wartet außerdem eine kleine Überraschung!