Wanderungen mit dem „Woid Woife“

10:00 – 14:00 Uhr, Treffpunkt Bretterschachten vor dem Funktionsgebäude

6 – 8 km, 200 – 250 Hm

Was fliegt da so schnell, Falke oder Bussard? Welcher Ruf gehört zu welchem der gefiederten Jäger? Was ist das für eine Feder die auf dem Weg zum Mittagsplatz am Wegrand liegt? Woid Woife weiß die Antwort und noch vieles mehr dazu. Das Naturwaldreservat um das Mittagsplatzl mit der steilabfallenden Arberseewand ist einer der bevorzugten Lebensräume der Greifvögel. Hoch kreisend über den Großen Arbersee lassen sich ihre Flugkünste bewundern. Wer da gerade seine „Flugshow“ abhält das kann und wird der Woid Woife in seiner unnachahmlichen Art erklären.