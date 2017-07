Wann passt eigentlich ein Kinderschuh?

Zeigt her eure Füße: Etwa ein Viertel der menschlichen Knochen befindet sich in den Füßen. Aber gerade bei Kindern ist das Knochengewebe noch nicht komplett ausgebildet. Auch die Bänder sind noch deutlich elastischer als bei „erwachsenen“ Füßen. Zudem haben Kinder ein weniger deutliches Schmerzempfinden, da die Nerven noch nicht ausgereift sind. Fragt man ein Kind im Schuhladen, ob der Schuh zu groß oder zu klein ist, fällt den Kleinen eine Antwort schwer. Denn Kinder können die Zehen zusammen krallen, ohne dass es unangenehm oder schmerzlich ist. Kinderfüße sind deshalb nicht nur die kleinere Version von ausgewachsenen Füßen, sie sind weitaus anspruchsvoller.

Aus diesem Grund sind Kinderschuhe bei LOWA ein eigenes Segment, in das viel Entwicklungsarbeit gesteckt wird. Alle Schuhe der Kinderkollektion verfügen über einen speziellen Leisten, der im Zehenbereich mehr Platz lässt, um die gesunde Fußentwicklung nicht zu beeinträchtigen. Bei Trekking- oder Wanderschuhen wird besonders darauf geachtet die Bänder und das Sprunggelenk einzufassen, um das Umknickrisiko zu minimieren – eine der häufigsten Verletzungen von Kindern beim Wandern. Zudem wird der Schuh so leicht wie möglich gehalten, um die Gelenke und die Wirbelsäule nicht zu belasten. Ein weiterer Aspekt ist die Unterstützung der Fußentwicklung – dieser soll gefördert und trainiert werden, weshalb auf unnötige Polsterungen verzichtet wird. Für die Kollektion 2018 hat sich LOWA sogar den Expertenrat des Kinderarztes Dr. Micha Bahr eingeholt, der dem Entwicklungsteam mit Rat und Tat zur Seite stand.

Aber wann passt meinem Kind ein Schuh? Wie lässt sich die richtige Größe finden, wenn das Kind die Größe nicht richtig einschätzen kann? Eine relativ sichere Methode ist das Herausnehmen der Innensohle, was bei den LOWA-Schuhen durchweg möglich ist. So lässt sich nicht nur die Länge der Sohle erkennen, sondern auch ob der Schuh in der Breite passt. Diesen Vorgang sollte man in regelmäßigen Abständen wiederholen, um sicherzugehen, dass die Kleinen noch nicht rausgewachsen sind.